Bundesliga, i risultati della 23ª giornata: Guirassy trascina il Borussia Dortmund, luce in fondo al tunnel? Vittoria del Leverkusen

ll Borussia Dortmund vede la luce in fondo al tunnel della crisi che ha investito i gialloneri in Bundesliga? La squadra di Kovac passa con un 6-0 tennistico contro l’Union Berlino, trascinata dal poker di Guirassy. Nelle altre partite il Leverkusen vince contro l’Holstein Kiel, in attesa domani del big match tra il Bayern Monaco e l’Eintracht.

Borussia M’Gladbach-Augsburg 0-3 (55′, 61′, 70′ Claude-Maurice)

Wolfsburg-Bochum 1-1 (49′ Masovic [B], 81′ Svanberg)

Mainz-St. Pauli 2-0 (67′ Lee, 90+5′ Nebel)

Holstein Kiel-Bayer Leverkusen 0-2 (9′ Schick, 45′ Adli)

Borussia Dortmund-Union Berlino 6-0 (25′ Leite aut., 40′, 75′, 80′, 83′ Guirassy, 89′ Beier)