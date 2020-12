Burdisso: «Per l’Inter di Conte, Nandez sarebbe perfetto»

Nicolas Burdisso, ex direttore sportivo del Boca Juniros ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato anche di Nahitan Nandez

Nicolas Burdisso, ex direttore sportivo del Boca Juniors ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato anche di Nahitan Nandez e di un suo possibile passaggio all’Inter

PERFETTO – «Per l’Inter di Conte sarebbe perfetto, ha la stessa grinta del suo allenatore. Anche a Roma e Napoli potrebbe essere molto utile, ma per l’intensità che mette in campo in ogni partita, secondo me, andrebbe benissimo anche in Premier. Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli».