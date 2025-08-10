Burnley Lazio: 0-1 in crescendo, ancora Cancellieri dopo l’errore di Zaccagni. Riassunto e tabellino dell’amichevole vinta da Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri conclude la sua quinta amichevole pre-campionato con una vittoria di misura in casa del Burnley. Al Turf Moor, davanti a una cornice di pubblico notevole, i biancocelesti si impongono per 1-0 grazie a una rete di Matteo Cancellieri, dimostrando cinismo e capacità di soffrire.

Il primo tempo è stato di chiara marca inglese. I padroni di casa hanno messo in seria difficoltà la Lazio, controllando il gioco e sfiorando il vantaggio in più occasioni. La fortuna e un attento Ivan Provedel hanno tenuto a galla i biancocelesti, con il Burnley che ha colpito ben due traverse, senza però riuscire a trovare la via del gol. La squadra di Sarri, dal canto suo, non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa, soffrendo il ritmo e l’intensità degli avversari.

La musica cambia completamente nella ripresa. La Lazio rientra in campo con un piglio diverso, alza il baricentro e inizia a creare occasioni. La più grande capita sui piedi diZaccagni, che però si fa parare un calcio di rigore, sprecando l’opportunità di sbloccare il match. A salire in cattedra è allora Cancellieri, schierato come esterno destro. L’attaccante prima colpisce una traversa di testa al 62′, poi, poco dopo, finalizza un contropiede perfetto, orchestrato da Dele-Bashiru e Pedro, regalando alla Lazio una vittoria preziosa per il morale.

Burnley Lazio 0-1: il tabellino

Marcatore. 75` Cancellieri

BURNLEY: Hladky (46` Weiss); Walker (69` Edwads), Hartman (69` Pires), Esteve, Foster (69` Tchaouna), Anthony (69` Koleosho), Ekdal, Sonne (69` Larsen), Cullen, Hannibal, Laurent.

A disp.: Morrall, Barnes.

All.: Scott Parker

LAZIO: Provedel (59` Mandas), Rovella (59` Cataldi), Dele-Bashiru (77` Basic), Guendouzi, Zaccagni (59` Pedro), Romagnoli (46` Provstgaard), Tavares (46` Pellegrini), Dia (59` Castellanos), Cancellieri (77` Noslin), Lazzari (46` Gila), Marusic (59` Hysaj).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Ruggeri.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Craig Pawson

Assistenti: Scott Ledger – Blake Antrobus

IV ufficiale: Steve Copeland

NOTE.

Ammoniti: 15` Lazzari (L), 15` Hartman (B), 73` Castellanos (L), 75` Cancellieri (L)

Recupero: 3` st.

Al 52` Zaccagni (L) fallisce un calcio di rigore

Pre-season 2025/26

Sabato 9 agosto 2025, ore 16:00

Turf Morr, Burnley (ENG)