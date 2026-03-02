Cagliari, Adopo è il motore del centrocampo che guida i rossoblù, ma per diventare un giocatore moderno deve essere cinico sotto porta

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento a Michel Adopo, descrivendolo come un motore infaticabile e un pilastro assoluto della mediana sarda. Alla sua seconda stagione in maglia rossoblù, il venticinquenne francese è diventato l’ago della bilancia tattica per mister Pisacane. Nonostante l’ottimo rendimento, resta ancora un tassello per completare il suo profilo di centrocampista moderno: la freddezza sotto porta. Un recente errore di testa contro la Lazio ha negato al classe 2000 la gioia del gol, ma il suo peso specifico nell’undici titolare rimane indiscutibile anche con il rientro degli infortunati.

La maturità di Adopo è emersa chiaramente durante l’emergenza infortuni che ha colpito il club. Nella sfida contro il Parma, il calciatore ha giganteggiato mettendo a referto trentotto passaggi riusciti e unendo un dinamismo feroce a marcature asfissianti. Nato a Villeneuve-Saint-Georges e arrivato in Italia a soli diciassette anni nel vivaio del Torino, il francese ha vissuto una scalata importante passando per la Viterbese e l’Atalanta, prima di approdare in Sardegna nell’operazione che ha coinvolto anche Piccoli e Zortea.

Le statistiche confermano la centralità del mediano nel progetto tecnico. Se nella scorsa annata con Nicola aveva collezionato trentacinque presenze, un gol e due assist, con Pisacane il rendimento è altrettanto continuo. Finora ha totalizzato ventisette presenze, di cui ben venticinque da titolare, impreziosite da una rete contro la Cremonese e un assist. La sua fisicità è oggi fondamentale per garantire equilibrio a un Cagliari che naviga verso una salvezza tranquilla.

Nel pomeriggio la squadra riprenderà la preparazione in vista del match contro il Como. Pisacane spera di recuperare pedine importanti come Gaetano, Deiola e Borrelli, ma ha la certezza di poter contare sull’apporto del suo inesauribile motore francese a centrocampo.