Cagliari, agente Cragno: «Ha dimostrato di meritare un grande club»

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, si è soffermato sul futuro del portiere attualmente al Cagliari intervenendo a Calciomercato.it.

«Alessio ha dimostato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante. Sappiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice. Il fatto che il rinnovo di Donnarumma, a quanto mi risulta, sia in dirittura d’arrivo, dipende anche dalla mancanza di grandi alternative. Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra».

