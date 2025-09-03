Cagliari, lavoro intenso al CRAI Sport Center durante la sosta per le Nazionali. Il report della squadra rossoblù

Approfittando della pausa del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Cagliari Calcio prosegue senza sosta la propria preparazione al CRAI Sport Center. Sotto la guida di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù e oggi allenatore ad interim della prima squadra, il gruppo ha svolto una seduta mattutina ad alta intensità, mirata a mantenere elevati standard fisici e tecnici in vista della ripresa del torneo.

Allenamento diviso tra palestra e campo

La giornata è iniziata in palestra, dove i giocatori hanno eseguito esercizi mirati allo sviluppo della forza muscolare. Un lavoro fondamentale per costruire una solida base atletica e ridurre il rischio di infortuni, soprattutto in un campionato lungo e impegnativo come la Serie A.

Successivamente, la squadra si è spostata sul campo per una sessione interamente dedicata al pallone. Il focus principale è stato sulla tecnica individuale, con esercitazioni di uno contro uno per migliorare la capacità di saltare l’avversario e creare situazioni di superiorità numerica. Questi esercizi, tipici della metodologia di Pisacane, puntano a rendere la squadra più incisiva nella fase offensiva.

La seduta si è conclusa con un lavoro di resistenza specifica, studiato per affinare la condizione aerobica e garantire prestazioni costanti per tutti i 90 minuti di gioco.

Obiettivi e programmazione verso la ripresa

Per domani, giovedì 4 settembre, è in programma una nuova seduta mattutina. Lo staff tecnico, composto da collaboratori esperti in preparazione atletica e tattica, intende sfruttare al massimo questa fase di pausa agonistica per consolidare la condizione fisica e perfezionare i meccanismi di gioco.

L’obiettivo dichiarato è arrivare pronti e competitivi alla ripresa del campionato, quando il Cagliari dovrà affrontare sfide cruciali per la propria classifica. La squadra, che in questa stagione punta a una salvezza tranquilla e a valorizzare giovani talenti, sta lavorando con determinazione per trasformare la sosta in un’opportunità di crescita.