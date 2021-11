Cagliari, Cragno: «Qualcosa non funziona. Ma non pensiamo ai problemi»

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

CRISI – «La squadra, nelle ultime partite, ha dimostrato di voler uscire da questa situazione e di voler fare risultato. Quanto questo non accade significa che c’è qualche difficoltà ma uniti possiamo farcela . Perché questa crisi dura da così tanto? Evidentemente c’è qualcosa che non sta funzionando. Non pensiamo ai problemi, ora pensiamo alle soluzioni. Siamo sulla strada giusta e oggi lo abbiamo dimostrato».

NAZIONALE – «È un grandissimo motivo di orgoglio per me. Sotto questo aspetto sono molto felice. Certo, sarebbe stato più bello arrivarci con una bella vittoria».