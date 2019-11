Cagliari: come difende la squadra di Maran

Il Cagliari di Maran fa tanta densità centrale quando difende. Si forma un chiaro 433 in fase di non possesso

E’ molto difficile affrontare il Cagliari di Maran. I sardi non esasperano il pressing in avanti, sono anzi molto bassi in fase di non possesso. Si fa tanta densità centrale per impedire gli avverarsi di trovare spazi tra le linee.

Il passaggio al 4321 lo si vede anche da come è disposta la squadra in fase di non possesso. Si vedono due linee da 3 piuttosto simmetriche, con Nainggolan a destra e Joao Pedro a sinistra. Un esempio nella slide sopra.