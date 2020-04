Cagliari, il dg Passetti: «Cerchiamo l’accordo con i calciatori»

Il Dg del Cagliari Mario Passetti ha parlato della situazione del calcio italiano e del taglio degli stipendi ai calciatori

Il direttore generale Mario Passetti, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato del taglio degli stipendi ai calciatori e dell’emergenza Coronavirus.

«Coi calciatori si tratta di fare un accordo e su questo la Lega di Serie A ha dato un messaggio unitario in un momento difficile. Ogni società lavorerà come può e crede ma il principio per cui ognuno debba fare la propria parte non è messo in discussione da nessuno e questo è molto importante. Mi auguro si passi presto dalle parole ai fatti e si trovi subito un accordo di buon senso, anche per rispetto di chi ha già iniziato a subire gli effetti di questa crisi. Uno dei motivi per cui si cercherà di capire se la A potrà essere conclusa è anche l’impatto della massima serie sul sistema calcio, oggi di rilevante importanza. C’è bisogno di capire fino in fondo se ci sarà la possibilità di terminare il campionato e così a cascata ne beneficeranno in qualche misura tutti. Serve inoltre incoraggiare gli sponsor a restare nel calcio, dando loro sgravi fiscali. E per chi lavora in modo virtuoso con gli sponsor, per non trovarsi a dipendere solo dagli introiti dei diritti tv, non perdere il loro supporto è una questione fondamentale».