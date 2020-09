Cagliari, Di Francesco: «Nainggolan vuole tornare»

Eusebio Di Francesco ha parlato del possibile ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, in una intervista a Radio Rai ha parlato del possibile ritorno in rossoblù dall’Inter di Radja Nainggolan. Nell’ultima settimana di calciomercato, il club sardo proverà a chiudere la trattativa con i nerazzurri per riportare a Cagliari il belga.

«Godin è arrivato è sono contento, poi c’è Radja che vuole tornare e anche da parte nostra c’è la voglia di riprenderlo. Ma valutiamo anche altre situazioni».