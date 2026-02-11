Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Cagliari News

Cagliari, emergenza infortuni verso il Lecce: l’infermeria si riempie e Mina resta in dubbio, mentre Borrelli e Deiola

Published

2 ore ago

on

By

Cagliari Juve

Cagliari, allarme infortuni in vista del Lecce: Mina prova a recuperare, ma l’infermeria è piena e le assenze pesano

Il Cagliari entra in una fase cruciale della stagione e il punto sugli infortunati diventa centrale in vista dello scontro salvezza contro il Lecce. Dopo il rientro dalla trasferta di Roma, lo staff tecnico ha intensificato il monitoraggio delle condizioni fisiche dei giocatori più importanti, consapevole del peso della prossima gara.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra gli osservati speciali c’è Yerry Mina, ancora impegnato in lavoro individuale ma in netto miglioramento. Il difensore colombiano non è stato rischiato contro la Roma per evitare ricadute, ma per la sfida con il Lecce filtra un cauto ottimismo sulla sua convocazione. Situazione molto più complicata invece per Gennaro Borrelli: gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia destra, con uno stop stimato in circa un mese. L’attaccante salterà almeno cinque partite, un’assenza pesante per il reparto offensivo. Non arrivano buone notizie nemmeno per Alessandro Deiola, fermato da una ricaduta al retto femorale: out contro il Lecce e a rischio anche per la gara successiva. Prosegue il lavoro personalizzato per Folorunsho, mentre Belotti e Felici restano ai box con programmi di recupero più lunghi.

L’infermeria affollata complica le scelte di Fabio Pisacane in un momento decisivo della stagione. La sfida contro il Lecce rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla salvezza e il contributo di chi sarà chiamato a sostituire gli indisponibili potrebbe risultare determinante. In questa fase, ogni dettaglio fisico e tattico può fare la differenza nel futuro del Cagliari.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto2 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×