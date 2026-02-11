Cagliari, emergenza infortuni verso il Lecce: l’infermeria si riempie e Mina resta in dubbio, mentre Borrelli e Deiola

Cagliari, allarme infortuni in vista del Lecce: Mina prova a recuperare, ma l’infermeria è piena e le assenze pesano

Il Cagliari entra in una fase cruciale della stagione e il punto sugli infortunati diventa centrale in vista dello scontro salvezza contro il Lecce. Dopo il rientro dalla trasferta di Roma, lo staff tecnico ha intensificato il monitoraggio delle condizioni fisiche dei giocatori più importanti, consapevole del peso della prossima gara.

Tra gli osservati speciali c’è Yerry Mina, ancora impegnato in lavoro individuale ma in netto miglioramento. Il difensore colombiano non è stato rischiato contro la Roma per evitare ricadute, ma per la sfida con il Lecce filtra un cauto ottimismo sulla sua convocazione. Situazione molto più complicata invece per Gennaro Borrelli: gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia destra, con uno stop stimato in circa un mese. L’attaccante salterà almeno cinque partite, un’assenza pesante per il reparto offensivo. Non arrivano buone notizie nemmeno per Alessandro Deiola, fermato da una ricaduta al retto femorale: out contro il Lecce e a rischio anche per la gara successiva. Prosegue il lavoro personalizzato per Folorunsho, mentre Belotti e Felici restano ai box con programmi di recupero più lunghi.

L’infermeria affollata complica le scelte di Fabio Pisacane in un momento decisivo della stagione. La sfida contro il Lecce rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla salvezza e il contributo di chi sarà chiamato a sostituire gli indisponibili potrebbe risultare determinante. In questa fase, ogni dettaglio fisico e tattico può fare la differenza nel futuro del Cagliari.