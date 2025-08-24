Cagliari Fiorentina 1-1: Un punto per uno in Sardegna - Calcio News 24

Cagliari News
Cagliari Fiorentina 1-1: Un punto per uno in Sardegna
In Sardegna il match valido per la 1ª giornata di Serie A Cagliari Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari Fiorentina, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
CAGLIARI FIORENTINA CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH
Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina, gli schieramenti del match di Serie A
