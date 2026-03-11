Cagliari, parla Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo…»

Cagliari, Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo…». Le parole

Intervenuto davanti ai media durante il Meet & Greet con i tifosi organizzato nello Store EYE Sport – Cagliari Calcio in Largo Carlo Felice, Michael Folorunsho ha affrontato diversi temi legati al momento della squadra di mister Pisacane. Il centrocampista rossoblù, presente all’evento insieme ad Adam Obert, ha parlato dell’ambiente, del lavoro quotidiano e delle prospettive del gruppo.

Nel corso dell’incontro, Folorunsho ha offerto spunti interessanti sul percorso della squadra e sul rapporto con il nuovo allenatore, soffermandosi anche sull’importanza del sostegno dei tifosi in una fase cruciale della stagione. Le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club, restituiscono l’immagine di un gruppo compatto e determinato a crescere. Le sue parole:

CONDIZIONE – «Ci sono stati degli intoppi verso la condizione fisica migliore: ho iniziato la preparazione in ritardo, poi l’infortunio a dicembre mi ha tenuto fuori per un po’. Peccato, in quel periodo iniziavo a sentirmi davvero molto bene. La cosa importante, però, è rimettersi sempre a lavorare, farsi trovare pronti per continuare a dare il proprio contributo alla squadra. Spero di poter offrire la migliore versione di me il prima possibile. Mi sento bene, non pensavo di poter raggiungere subito questo stato di forma rientrato dall’infortunio, dal momento in cui sono rimasto fermo due mesi. Ho recuperato abbastanza in fretta, naturalmente non sono ancora al 100%, ma è un momento troppo importante del campionato. Serve quindi dare tutto, avere la massima concentrazione».



AFFETTO CAGLIARI – «Ho cambiato più squadre in carriera: ogni stagione non è facile arrivare in un posto nuovo, riambientarsi, conoscere nuovi compagni. Ci terrei a fare un percorso un po’ più lungo con una squadra: qui a Cagliari mi sto trovando benissimo, da subito l’impatto con Società, Mister, compagni, tifosi, con tutta la realtà Cagliari, è stato ottimo. Tutti mi hanno accolto bene. Sono davvero contento della scelta che ho fatto la scorsa estate. Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Avremo modo di pensarci, non ora. Ora c’è soltanto il Cagliari, la squadra, il nostro obiettivo da raggiungere».

IDRISSI – «Ho già avuto modo di parlare con Idrissi. Ci dispiace, è l’ennesimo infortunio grave di questa stagione, sembra che la sorte ce l’abbia proprio con noi. Riyad è un ragazzo forte, gli faccio un grande in bocca al lupo. Siamo tutti al suo fianco».

