Coppa Italia: il Cagliari travolge il Frosinone 4-1 e vola agli ottavi
Coppa Italia: il Cagliari travolge il Frosinone 4-1 e vola agli ottavi. Il racconto del match dei rossoblù
Il Cagliari conquista con autorità il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, superando il Frosinone con un netto 4-1 all’Unipol Domus. La squadra di Pisacane tecnico rossoblù, ha saputo reagire dopo un primo tempo equilibrato, imponendo il proprio ritmo nella ripresa e chiudendo la pratica con grande concretezza.
Primo tempo equilibrato: Gaetano e Vergani firmano l’1-1
La partita si accende subito: dopo appena due minuti, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Cagliari per un fallo di Cittadini su Gennaro Borrelli, attaccante classe ’00 cresciuto nel Pescara. Dal dischetto si presenta Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo in prestito dal Napoli, che non sbaglia e porta i sardi in vantaggio.
Il Frosinone, club con un passato importante in Serie A, non si lascia intimorire. Dopo aver rischiato di subire il raddoppio, trova il pareggio al 33’ con Giuseppe Vergani, giovane punta scuola Inter, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva. Poco dopo, Marco Gelli, centrocampista di corsa e qualità, sfiora addirittura il sorpasso colpendo la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con equilibrio sia nel punteggio che nel gioco espresso.
La svolta nella ripresa: Felici decisivo
Nella seconda frazione emerge con forza il Cagliari. L’ingresso in campo di Mattia Felici, esterno classe ’01 cresciuto nel Lecce, cambia l’inerzia del match. Rapido e imprevedibile sulla fascia sinistra, Felici prima serve l’assist per il 2-1 di Borrelli — che segna così il classico “gol dell’ex” contro la sua vecchia squadra — e poi firma personalmente il 3-1 con una conclusione precisa che chiude virtualmente la gara.
A suggellare la vittoria arriva anche la rete di Nicolò Cavuoti, centrocampista classe 2003 prodotto del vivaio rossoblù, che con freddezza realizza il definitivo 4-1.
Cagliari agli ottavi: prossima sfida di prestigio
Con questo successo, il Cagliari si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, confermando la solidità del gruppo guidato da Pisacane e la crescita dei giovani talenti. Il Frosinone, pur eliminato, esce a testa alta dopo un primo tempo coraggioso.
I rossoblù ora attendono il prossimo avversario, con l’obiettivo di continuare il cammino in una competizione che può regalare soddisfazioni e visibilità.
