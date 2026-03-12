Cagliari, l’infermeria resta piena: emergenza continua e tanti indisponibili in vista della sfida con il Pisa

Cagliari, problemi senza sosta: l’emergenza infortuni pesa sulla sfida con il Pisa, ecco il quadro aggiornato

Il Cagliari si avvicina alla trasferta di Pisa in condizioni tutt’altro che ideali, con una lista di indisponibili che complica i piani di Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, saranno otto gli assenti, compreso lo squalificato Esposito, un numero che riduce sensibilmente le rotazioni a disposizione dell’allenatore in vista del 29° turno di Serie A. La gestione delle energie e dei recuperi diventa quindi un elemento centrale nella preparazione del match.

Situazione infortuni: Gaetano in leggero miglioramento

Una piccola nota positiva arriva da Gianluca Gaetano, che ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo, segnale incoraggiante ma non ancora sufficiente per garantirne la presenza contro il Pisa. Lo staff medico mantiene un approccio prudente per evitare ricadute: il centrocampista verrà valutato giorno per giorno e la rifinitura di sabato sarà decisiva per capire se potrà essere convocato. L’obiettivo resta quello di non forzare rientri che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Deiola, Mazzitelli e Mina: spiragli per un recupero

Anche Deiola, Mazzitelli e Mina proseguono con programmi personalizzati. Pur avendo lavorato ancora individualmente, le sensazioni sul loro recupero sono moderatamente positive. Come per Gaetano, però, ogni decisione verrà presa solo dopo un’analisi approfondita delle condizioni fisiche, con la priorità di evitare rischi inutili. Il Cagliari, dunque, si prepara a una trasferta complessa con una rosa ridotta, sperando di recuperare almeno uno dei giocatori chiave nelle prossime ore.