Cagliari, le ultime sull’infortunio di Borrelli: le novità sulle sue condizioni! Tutti gli aggiornamenti

Cagliari, le ultimissime notizie sull’infortunio di Gennaro Borrelli: ecco le novità sulle sue condizioni! I dettagli

I rossoblù hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del prossimo impegno casalingo di Serie A: domenica 21 dicembre alle 12:30, all’Unipol Domus, il Cagliari affronterà il Pisa nel match valido per la 16ª giornata di campionato, una sfida che richiederà attenzione, intensità e continuità di rendimento.

La seduta odierna ha segnato il primo passo verso la gara contro i nerazzurri toscani, con esercizi tecnici per affinare la precisione, lavori sul possesso palla per aumentare ritmo e qualità nella circolazione e attività aerobiche per mantenere alto il livello della condizione fisica, chiudendo con la consueta partitella su campo ridotto.

Sul fronte individuale, Gennaro Borrelli è rimasto a riposo precauzionale dopo la distorsione alla caviglia rimediata nella trasferta di Bergamo: le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. La preparazione proseguirà con sedute tattiche e atletiche, con l’obiettivo di arrivare alla sfida nelle migliori condizioni e sfruttare il sostegno del pubblico per conquistare un risultato positivo in un momento delicato della stagione.

