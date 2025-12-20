Cagliari, gli aggiornamenti sulle condizioni di Borrelli: le ultimissime in vista della partita contro il Pisa

Cagliari, novità sulle condizioni di Borrelli: le ultime indicazioni in vista della sfida contro il Pisa. I dettagli

Il conto alla rovescia verso la sfida contro il Pisa è iniziato, ma in casa rossoblù gli occhi restano puntati sull’infermeria. Fabio Pisacane non ha nascosto di coltivare ancora una piccola speranza: recuperare Gennaro Borrelli, il suo riferimento offensivo.

Cagliari, le condizioni di Gennaro Borrelli

Il centravanti, punto di equilibrio del gioco aereo e delle sponde offensive, è reduce dall’infortunio rimediato nell’ultima gara. Come riportato da L’Unione Sarda, Borrelli era stato costretto a lasciare il campo già nel primo tempo contro l’Atalanta, frenato da un problema alla caviglia che aveva subito allarmato lo staff medico. Dopo 48 ore di riposo assoluto per ridurre l’infiammazione, ieri sono arrivati i primi segnali incoraggianti: l’ex Brescia è tornato a correre, svolgendo un lavoro personalizzato per verificare la tenuta dell’articolazione.

La sua presenza per la partita di domani resta però in bilico. Tutto dipenderà dalla rifinitura mattutina: solo i test atletici stabiliranno se potrà essere almeno convocato e accomodarsi in panchina.

La sfida tattica contro il Pisa di Gilardino

Il Cagliari si troverà di fronte un Pisa affamato di punti, guidato da Alberto Gilardino e reduce da tre sconfitte consecutive. Una squadra che arriverà in Sardegna con l’obiettivo dichiarato di invertire la rotta.

Per Pisacane, l’eventuale forfait di Borrelli sarebbe un problema non da poco. Senza il suo peso specifico in area, il tecnico potrebbe essere costretto a rivedere l’intero assetto offensivo: più inserimenti dei centrocampisti, maggiore mobilità davanti o addirittura l’opzione di un falso nove per togliere riferimenti alla difesa toscana.

Le prossime ore diranno se prevarrà la prudenza o se Borrelli proverà a stringere i denti per una gara che, per il Cagliari, pesa eccome.

