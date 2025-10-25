Cagliari, Borrelli: «L’esordio in Serie A una emozione sicuramente grandissima. Vi svelo perché ho scelto di venire in Sardegna»

Cagliari, l’attaccante Gennaro Borrelli ha parlato ai microfoni della Serie A soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a dire di sì ai sardi.

Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari, ha rilasciato in un’intervista ai microfoni di Hunger and Belief, trasmesso sul canale YouTube della Serie A. Ecco cosa ha detto.

ESORDIO – «Sicuramente è stata un’emozione grandissima perché l’esordio in Serie A non è una cosa che succede tutti i giorni. La cosa che mi è piaciuta di più e mi ha dato l’emozione più forte è il fatto che in tribuna ci fosse tutta la mia famiglia e tutti i miei amici, perché Frosinone comunque è vicino Napoli e anche tutte le persone che hanno condiviso con me questo lungo viaggio è partito con Pescara ed è arrivato quel giorno con il debutto nel massimo campionato».

FIORENTINA – «Il mister non anticipa mai la formazione, però avevo intuito qualcosa. Poi l’ufficialità c’è stata il giorno della gara. E’ stata un’emozione bella, goduta dal primo all’ultimo secondo».

BRESCIA – «Mi ero ambientato benissimo, anche con la città. Mi trovato molto bene dopo aver conosciuto tante persone veramente amanti del Brescia. Dispiace per quello che abbiamo passato tutti, per la gente di Brescia».

CAGLIARI – «E’ una delle società che mi ha cercato durante questa sessione di mercato. E’ stato il progetto più ambizioso e bello, mi sono sentito di sposarlo appieno grazie anche alla volontà del presidente, del direttore e del mister. Sono contentissimo di essere qui e mi trovo veramente molto bene, quindi spero di fare il massimo per questa città e questa maglia». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24.COM