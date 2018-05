Cagliari, Ivan Juric è il primo nome per la panchina

Nelle ultime ore il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha contattato l’ex allenatore del Genoa Ivan Juric. Quella del croato è una pista concreta, ma non si escludono altre opzioni

Terminata la stagione dei sardi è tempo di pensare al futuro, partendo dall’allenatore. Il campionato appena concluso ha sollevato alcuni dubbi riguardo al profilo di Diego Lopez, attuale allenatore dei rossoblu, che, con 11 vittorie, 6 pareggi e 21 sconfitte , ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini pensa ad un cambio in panchina. La pista che porta all’allenatore croato Ivan Juric sembra essere la più concreta. Juric è reduce da un esonero da un’altra squadra rossoblu: il Genoa. L’esonero è avvenuto a seguito dei 6 punti raccolti durante le prime 12 partite. L’allenatore rimasto senza squadra attende di ripartire per una nuova avventura. Cagliari rappresenterebbe un’ottima occasione per il suo rilancio, ma non è l’unica. Oltre al Cagliari si è fatto avanti anche il Benevento.

Non sono da escludere altre piste. Tra i nomi accostati alla panchina dei sardi ci sarebbero quelli di De Zerbi, allenatore del Benevento e quello di Roberto Donadoni, in uscita dal Bologna. Il Cagliari sarà impegnato questa sera alla Sardegna Arena in occasione del “Trofeo Sardegna“, che lo vedrà fronteggiare l’Olbia. Quella di stasera potrebbe essere l’ultima partita di Lopez, che in attesa di sviluppi sul suo futuro tenterà di aggiudicarsi il trofeo messo in palio nella sfida di stasera.