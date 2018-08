Cagliari, blitz per Kannemann: raggiunto l’accordo con il difensore

Raggiunto l’accordo con l’argentino e superata la concorrenza dell’Everton: manca solo il via libera del Gremio

Dopo aver perso Gustavo Gomez, sempre più vicino al Palmeiras, il Cagliari reagisce puntando tutto su Kannemann, difensore argentino classe 91′ in forza al Gremio. L’accordo con il ragazzo è stato raggiunto, sulla base di un contratto quinquennale, scardinando la concorrenza dell’Everton. Il 27enne non vede l’ora di mettersi in gioco in Europa.

L’ultimo tassello che manca al mosaico è l’accordo con il suo club, non proprio un dettaglio. Ma in Sardegna sono ottimisti, è stata recapitata un’offerta importante di 4 milioni più bonus. Giulini e il suo staff, sperano che la volontà del calciatore di cambiare aria abbia la meglio sul desiderio di tenere il proprio giocatore della squadra brasiliana.

Secondo le ultime fonti, il Cagliari è forte anche su Tonelli, difensore con le valigie in mano del Napoli. Vedremo se arriveranno entrambi, o se la squadra allenata da Maran punterà solamente su uno de due principali obbiettivi per rinforzare il pacchetto arretrato.