Cagliari, l’ex Zola: «Classifica? Merito di Maran e Nainggolan»

Cagliari, la bandiera Gianfranco Zola commenta l’attuale momento dei sardi: «La posizione in classifica è meritata, si è alzata la qualità»

Gianfranco Zola, storica bandiera del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che sta vivendo la squadra sarda. Ecco le sue dichiarazioni:

«La squadra sta facendo benissimo, e si trova in una posizione che merita ampiamente. Stanno giocando bene, la qualità si è alzata moltissimo. Inoltre stanno facendo tanti gol. Per questo meritano di stare così in alto. Chiaramente il merito è innanzitutto di Maran. Crescita dei giocatori? Credo che molto sia merito di Nainggolan, si vede che lui ha dato personalità e carisma. In queste condizioni anche molti altri giocatori stanno crescendo».