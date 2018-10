Fiorentina-Cagliari, Maran annuncia: «Out Srna e altri tre»

Sarà un Cagliari in formazione rimaneggiata quello che domenica sfiderà la Fiorentina al Franchi. Maran ha annunciato ben 4 forfait.

Il Cagliari si presenterà alla sfida del Franchi con la Fiorentina con molte assenze legate agli infortuni. La squadra sarda dovrà infatti fare a meno di quattro potenziali titolari, tutti indisponibili per la trasferta in terra Toscana. Ad annunciarlo nella conferenza stampa della vigilia da Asseminello è stato lo stesso tecnico rossoblù, Rolando Maran. «Non saranno convocati Srna, Klavan, Farias e Lykogiannis».

«Per quanto riguarda Srna – ha spiegato il tecnico trentino – si è allenato, ma sente ancora fastidio al costato. Sarebbe pericoloso farlo giocare ed esporlo al pericolo di un nuovo contatto. Farias invece non ha ancora smaltito del tutto l’affaticamento al polpaccio, c’è ancora bisogno di tempo». E anche l’estone Klavan e il greco Lykogiannis non hanno recuperato dai rispettivi problemi. Proprio per far fronte alle molte assenze dalla Primavera è stato aggregato il giovane attaccante Riccardo Dorattioto, classe 1999. Fra i rossoblù rientrerà invece in difesa Ceppitelli: «Luca si è allenato bene, – ha assicurato Maran – e sarà della partita».

In chiave calciomercato si parla tanto del futuro di Barella: «Nicolò non va gestito, ha grande personalità e voglia di giocare a calcio. Le big lo vogliono? Gioca già in una grande squadra». La sfida del Franchi sarà particolare a livello emotivo perché si celebrerà la memoria di Davide Astori, ex capitano di entrambe le squadre: «Quando si vanno a toccare i sentimenti si fa fatica a trovare le parole. Ho conosciuto i genitori di Astori l’altro giorno, è stato molto emozionante. Ma per fare risultato dovremo essere bravi ad arrivare alla partita con una carica agonistica oltre il 100%».

