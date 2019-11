Cagliari, Maran schiacciasassi in trasferta. Ma il Lecce…

Cagliari, Maran costruisce la classifica anche col rendimento in classifica. Di fronte il Lecce, alla ricerca del primo successo interno

Il Cagliari veleggia nelle zone altissima della classifica. Attualmente in zona Champions League, i sardi scenderanno questa sera in campo a Lecce. Il grande rendimento, per gran parte, è stato costruito in trasferta.

La Gazzetta dello Sport rimarca come i rossoblù vengano da 5 risultati consecutivi utili fuori casa. Il Lecce, dall’altro lato, non ha ancora vinto in campionato di fronte i propri tifosi e certamente venderà carissima la pelle.