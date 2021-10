Cagliari, Mazzarri: «C’era un rigore per noi. Il VAR doveva intervenire»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro la Roma: le sue dichiarazioni

CARATTERE – «Le occasioni per andare al 2 a 0 sono state clamorose e sono state due. Ho visto un gioco che mi piace, non meritavamo di perdere. Dispiace aver perso la partita su due piazzati, di cui uno non era da dare. Un rigore che c’era per noi non è stato dato. Var? Mancini dà la spinta a Pavoletti e poi fa finta di sbilanciarsi, questa situazione era da verificare. Sono un po’ arrabbiato perché dopo la partita che abbiamo fatto vorremmo essere trattati come gli altri».

PARTITA – «Insigne fa esattamente quello che fa Joao Pedro. La Roma non ha fatto quasi niente se non da calci piazzati, noi abbiamo avuto molte più palle gol. Io sono orgoglioso dei giocatori. Per la prima volta ho visto un accenno della squadra di Mazzarri nonostante l’assenza di giocatori importanti. I ragazzi meritavano il pareggio e non l’abbiamo ottenuto a causa di errori arbitrali».