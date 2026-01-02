Cagliari Milan 0-1 LIVE:  vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sblocca - Calcio News 24

Cagliari News
Cagliari Milan 0-1 LIVE: vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sblocca
Cagliari Milan LIVE: diretta e tabellino del match di Serie A 2025/2026. La cronaca dell’anticipo
Per la 18esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo prevede Cagliari Milan per quanto riguarda la stagione 2025/2026: un match particolare per Max Allegri visto che è grande ex della gara.
SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI CAGLIARI MILAN 2025/2026
FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao