Anche contro il Cagliari il Milan ha dimostrato diverse lacune in fase offensiva. Il solo Higuain non basta per risollevare le sorti dell’attacco rossonero

Domenica sera il Milan ha ottenuto un pareggio con il Cagliari alla Sardegna Arena ma per la squadra allenata da Gattuso si tratta di un risultato ben poco soddisfacente. I rossoneri hanno dimostrato tutte le proprie lacune in fase difensiva ma quel che preoccupa maggiormente è la leggerezza dell’attacco nonostante un’ottima prestazione di Gonzalo Higuain, che ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. Esattamente come l’anno scorso il Milan si è dimostrato poco concentrato e agguerrito quando si tratta di attaccare la porta avversaria. Gattuso dovrà lavorare sodo per far sì che la squadra diventi più pericolosa in area di rigore..

