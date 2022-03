Cagliari Milan, il doppio ex Albertosi: «I rossoneri devono fare punti»

Cagliari Milan, il doppio ex Albertosi parla della sfida di sabato sera: «I rossoneri devono assolutamente fare punti, mentre gli isolani…»

Il doppio ex Cagliari e del Milan Enrico Albertosi ha rilasciato un’intervista a CagliariNews24 a proposito della partita di sabato sera, proprio tra le sue due ex squadre principali. Ecco un estratto delle sue parole.

Come arriva il Cagliari alla gara contro il Milan? – «Non arriva molto bene, ma quando incontri le grandi squadre non c’è bisogno di concentrazione, il giocatore la trova per conto suo: dunque giocando con la prima in classifica, il Cagliari andrà in campo caricatissimo. Mi sembra che ci sia un po’ troppa differenza tra il Milan e il Cagliari di oggi. I rossoneri, se vogliono vincere il titolo, non possono lasciare nessun punto indietro. Anche i rossoblù hanno bisogno di punti ma non sono obbligati a vincere contro il Milan, devono vincere negli scontri diretti, soprattutto con il Venezia: è lì che devono puntare».

La sfida tra i pali Cragno-Maignan – «Il francese è molto più sicuro di sé, forse perché gioca in una grande squadra e ha una difesa eccezionale. Quando si ha una difesa del genere, così come l’avevo io al tempo dello Scudetto, è chiaro che sei più guascone e giochi con più tranquillità. Cragno, invece, giocherà non con la stessa tranquillità di Maignan. Sabato il Milan attaccherà, creerà delle occasioni, il portiere del Cagliari avrà modo di mettersi in evidenza mentre Maignan sarà probabilmente molto poco impegnato».

