Cagliari-Milan, Joao Pedro torna in campo ed è subito decisivo

Joao Pedro torna dopo la squalifica e in appena 4 minuti segna il gol del vantaggio del Cagliari con il Milan. Maran ha ritrovato un giocatore fondamentale

Joao Pedro non giocava da ben 126 giorni causa squalifica e per fortuna dell’allenatore Maran ha subito dimostrato la voglia di scendere in campo e cambiare le sorti della partita tra Cagliari e Milan. Dopo appena 4 minuti dal fischio d’inizio il brasiliano colpisce i rossoneri per il gol del provvisorio 1 a 0 e si può ben dire che il tecnico dei sardi ha una freccia in più nel suo arco per questa stagione. Per Joao Pedro sono stati momenti decisamente difficili ma ormai lontani. Ora spetterà l’attaccante confermare che la prestazione contro la squadra di Gattuso non è stato un semplice fuoco di paglia…

Continua a leggere su CagliariNews24