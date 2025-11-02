Cagliari, Pisacane ha un grande dubbio per la sfida contro la Lazio: ecco cosa filtra sulla possibile scelta del tecnico dei sardi

Cagliari: sfida impegnativa all’Olimpico contro la Lazio nel monday night di Serie A. Per Pisacane il grande dubbio riguarda Mina.

Tempo di trasferta importante per il Cagliari, che si prepara a vivere una serata di grande calcio nella capitale. Lunedì 3 novembre 2025, con fischio d’inizio alle 20:45, la squadra rossoblù affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel monday night valido per la decima giornata di Serie A. Una partita dal peso specifico notevole per il gruppo allenato da Fabio Pisacane, deciso a riscattare la recente sconfitta casalinga e a dimostrare di poter competere ad alti livelli anche lontano dalla Sardegna.

Il Cagliari arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di dover affrontare un avversario di qualità, ma anche con la fiducia di chi sa di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra con organizzazione e intensità. In queste ore, Pisacane sta definendo le ultime scelte tattiche in vista della rifinitura, da cui emergeranno gli undici titolari che scenderanno in campo all’Olimpico.

Una delle notizie più incoraggianti riguarda il rientro di Yerry Mina, difensore centrale colombiano che ha finalmente recuperato la migliore condizione fisica. Dopo essere rimasto in panchina contro il Sassuolo, l’ex Barcellona ed Everton è pronto a riprendersi un posto da titolare al centro della retroguardia. La sua presenza rappresenta un elemento chiave per il Cagliari, che potrà contare su un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di guidare il reparto difensivo con esperienza internazionale.

Dal punto di vista tattico, la sfida tra Cagliari e Lazio si preannuncia interessante. I rossoblù dovranno essere bravi a contenere il possesso palla rapido e verticale tipico del gioco di Sarri, cercando di chiudere gli spazi centrali e ripartire con velocità. La solidità difensiva sarà fondamentale, così come la capacità di sfruttare le palle inattive e le occasioni in contropiede.

Per il Cagliari, questa partita non è soltanto un banco di prova tecnico, ma anche un test di carattere e maturità. Uscire con un risultato positivo dall’Olimpico significherebbe dare continuità al progetto di Pisacane e rafforzare la fiducia del gruppo in vista delle prossime sfide. I rossoblù vogliono dimostrare di poter essere protagonisti, affrontando la Lazio con coraggio, determinazione e spirito di squadra.