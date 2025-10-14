Mina Cagliari, l’infortunio preoccupa i sardi: Pisacane valuta le alternative. I dettagli

Mina Cagliari: condizioni in miglioramento, ma resta il dubbio per il Bologna. Il tecnico dei sardi studia come sostituire il centrale

Le condizioni di Yerry Mina tengono in apprensione tutto l’ambiente rossoblù. Il difensore colombiano, colonna della retroguardia del Cagliari, si è fermato durante la gara contro l’Udinese per un fastidio muscolare al polpaccio. Gli esami effettuati dallo staff medico del club hanno escluso lesioni gravi, ma il problema richiede cautela: il rientro in campo non sarà affrettato.

Recupero personalizzato per Mina

Il percorso di recupero di Mina Cagliari prosegue al CRAI Sport Center di Assemini, dove il giocatore sta seguendo un programma personalizzato di riabilitazione. Il suo obiettivo è tornare a disposizione di Fabio Pisacane per la prossima sfida di Serie A contro il Bologna, ma la sua presenza resta in dubbio. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se potrà riaggregarsi al gruppo o se dovrà attendere ancora qualche giorno.

In questi giorni Mina alterna sedute di fisioterapia a esercizi di potenziamento muscolare, lavorando in modo graduale per evitare ricadute. La prudenza, in casi come questo, è fondamentale: il Cagliari vuole riavere il suo leader difensivo al 100% della condizione.

Pisacane studia le alternative

L’allenatore Fabio Pisacane, alla prima stagione sulla panchina del Cagliari, sta valutando le possibili soluzioni in caso di forfait di Mina. La sua assenza sarebbe pesante, sia per l’esperienza che per la personalità che trasmette al reparto arretrato. Tuttavia, le alternative non mancano: Adam Obert, reduce da un’ottima prova con la nazionale slovacca e autore di un gol, potrebbe essere confermato al centro della difesa. Un’altra opzione è rappresentata da Zé Pedro, pronto a subentrare in caso di necessità.

Mina Cagliari: un pilastro da preservare

Nonostante l’incertezza sui tempi di recupero, in casa Cagliari prevale l’ottimismo. Il difensore classe 1994 resta un punto di riferimento imprescindibile per il progetto tecnico di Pisacane. La società e lo staff medico vogliono evitare qualsiasi rischio di ricaduta, consapevoli che la stagione è ancora lunga e che la solidità difensiva del gruppo passa anche dal pieno recupero di Mina.

Il club continuerà a monitorare la situazione giorno per giorno. Solo dopo i prossimi test fisici si saprà se Mina Cagliari potrà tornare in campo contro il Bologna o se dovrà attendere la giornata successiva per rivedere il campo da protagonista.