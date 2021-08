Cagliari, Nandez ha in testa solo l’Inter: l’affare non si sblocca

Calciomercato Cagliari: Nahitan Nandez ha in testa solo l’Inter, ma la trattativa tra le due squadre non si sblocca

Non s’ha da fare, almeno per il momento, il matrimonio di Nahitan Nandez con l’Inter. Il centrocampista uruguaiano, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua a pressare il Cagliari ad accelerare l’operazione, forte della promessa fattagli dal patron Tommaso Giulini prima di raggiungere la salvezza.

Ora, però, con l’infortunio di Marko Rog, in casa rossoblù le priorità sono cambiate e la dirigenza si concentra soprattutto nello sciogliere l’intricata matassa che porta il nome di Radja Nainggolan.