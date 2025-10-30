Cagliari, brutte notizie per Pisacane: quel giocatore salterà la sfida contro la Lazio. Il motivo dell’assenza e quando ritornerà in campo

Cagliari, tegola per Pisacane: Obert squalificato salta la sfida con la Lazio. Una assenza pesante per i sardi in vista della sfida di lunedì.

Brutte notizie in casa Cagliari alla vigilia della delicata trasferta all’Olimpico contro la Lazio, in programma lunedì 3 novembre alle ore 20:45. La formazione sarda, allenata da Fabio Pisacane, dovrà infatti fare a meno di uno dei suoi elementi più affidabili del reparto difensivo: Adam Obert.

Squalifica per somma di ammonizioni

Il difensore slovacco del Cagliari sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato a causa di una squalifica per somma di ammonizioni. L’episodio decisivo è arrivato nel corso del match infrasettimanale contro il Sassuolo, quando Obert è stato ammonito dall’arbitro Pairetto. Il cartellino giallo, arrivato in un momento concitato della partita, ha fatto scattare automaticamente la squalifica, poiché il giocatore era già diffidato.

Per il Cagliari, che sta cercando di risalire la classifica dopo un inizio di stagione altalenante, si tratta di una perdita pesante. Obert rappresenta un punto fermo nella retroguardia rossoblù grazie alla sua solidità difensiva e alla capacità di impostare l’azione dal basso. L’allenatore Pisacane dovrà ora studiare nuove soluzioni per fronteggiare l’attacco biancoceleste, tra i più temibili della Serie A.

Le alternative di Pisacane

Senza Obert, il Cagliari potrebbe tornare a una difesa a quattro o confermare la linea a tre con un nuovo interprete. Tra le opzioni possibili ci sono Dossena e Wieteska, mentre non è da escludere l’impiego di un giovane della Primavera per completare il pacchetto arretrato. Pisacane, che finora ha puntato su un’organizzazione difensiva compatta e ordinata, dovrà trovare il giusto equilibrio per non snaturare il gioco del suo Cagliari.

L’obiettivo: punti pesanti all’Olimpico

Nonostante l’assenza di Obert, il Cagliari non vuole rinunciare alla propria identità e cercherà di giocarsela a viso aperto contro la Lazio. I rossoblù sanno che ogni punto è fondamentale nella lotta per la salvezza e intendono dimostrare di poter reagire anche di fronte alle difficoltà.

La trasferta nella capitale sarà dunque un test importante per il gruppo di Pisacane, chiamato a confermare i progressi delle ultime settimane e a mantenere alto il morale in vista del prosieguo della stagione. Il Cagliari dovrà fare affidamento sulla compattezza di squadra e sulla determinazione per uscire dall’Olimpico con un risultato positivo.