Cagliari, Passetti: «Nainggolan? Sarà complicato trattenerlo»

Ai microfoni di Sky Sport Mario Passetti ha parlato dei giovani del Cagliari e del futuro in rossoblu di Nainggolan

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, si è così espresso su alcuni temi legati alla squadra rossoblu:

GIOVANI – «Vedere in formazione giovani come Carboni e Walukiewicz vuol dire che l’allenatore ci vede bene, sarebbe un peccato non farli giocare solo per la carta d’identità».

OBIETTIVI – «Obiettivi di classifica? Pensiamo a divertirci»

OLSEN E CACCIATORE – «Le partenze di Olsen e Cacciatore discendono dalle indicazioni Fifa, ossia allungare i rapporti senza rivedere i compensi: un prolungamento che abbiamo proposto a tutti».

NAINGGOLAN – «Per il futuro ragioneremo a fine campionato, così come faremo per Nainggolan. La sua situazione la conoscete, se fosse pensabile trattenerlo lo faremo ma sarà complicato. Ci proveremo»