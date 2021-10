Cagliari, Pavoletti: «Era rigore! Alle piccole non viene fischiato niente a favore»

Pavoletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Roma: le dichiarazioni dell’attaccante del Cagliari

Al termine della partita contro la Roma, terminata con la vittoria per gli ospiti, Leonardo Pavoletti, autore del vantaggio illusorio del Cagliari ha commentato così la partita ai microfoni di DAZN.

OCCASIONE 2-0 – «Era il mio gol, di testa, attacco sul primo palo. Purtroppo ho trovato un portiere davvero forte. Dispiace perché con una squadra così in emergenza e contro una squadra così forte avevamo fatto la prestazione perfetta».

MANCATO RIGORE – «Dispiace quando alla squadra più piccola non viene più fischiato niente a favore. Non abbiamo perso per questo ma è una presa in giro e questo fa male. Incredibile».