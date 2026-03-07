Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!»

Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo il match con il Como: queste le sue dichiarazioni

Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo Cagliari Como. Le dichiarazioni del tecnico dei sardi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARTITA – «Io penso che nonostante alcuni cali la squadra abbia fatto una gara importante, di caratura. Bisogna analizzare due cose: con il nostro obiettivo rimanere orfani di 6 giocatori non è facile ma oggi abbiamo fatto molto bene cercando nuove soluzioni. nessun blocco basso e abbiamo creato tante situazioni, so quando stringono la cinghia, oggi abbiamo recuperato Folorunsho, Sebastiano è tornato al gol e quindi mi concentrerei sulle cose che era da un po’ che non vedevamo».

FOLORUNSHO – «Folorunsho dove vorrei farlo giocare? Io vorrei arretrarlo ma siamo anche senza Borrelli. Se sapessi che certe situazioni possono essere ovviate da altri giocatori lo farei ma un ragazzo reduce da due mesi fuori cercherei di dargli meno vincoli. In quel ruolo a Verona ha fatto una delle sue migliori stagioni, lui si muove e crea mobilità, è una soluzione per il futuro in attesa di recuperare anche Borrelli. Se non lo mettessi lì oltre a Pavoletti ho solo lui con quelle caratteristiche».

ESPOSITO – «Contentissimo del suo lavoro. Ero convintissimo che tornasse al gol. Me lo sentivo, so quanto ha sofferto in questo periodo tra le mura amiche ma sono soddisfatto perché a parte il gol che è mancato non ha mai fatto mancare attitudine. Io so quanto a sofferto quindi il fatto che sia tornato al gol ci aiuta a confidare nel fatto che sia ancora più in fiducia e questo è importante».

L’INTERVISTA COMPLETA A PISACANE