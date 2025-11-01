Cagliari, emergenza infortuni in casa rossoblù? Ecco i giocatori del tecnico Pisacane a rischio per la sfida di Serie A contro la Lazio

Cagliari in allarme infortuni: i giocatori di Pisacane a rischio per la sfida di Serie A contro la Lazio. Le ultimissime

La marcia di avvicinamento del Cagliari alla delicata sfida di lunedì contro la Lazio è segnata da un bollettino medico tutt’altro che rassicurante. Sono infatti quattro i giocatori a rischio forfait, una situazione che complica non poco le scelte di Fabio Pisacane.

L’infermeria rossoblù è affollata e i programmi personalizzati di alcuni elementi chiave non lasciano presagire buone notizie. La formazione titolare resta un rebus, costringendo il tecnico a valutare soluzioni alternative e piani d’emergenza. Le maggiori apprensioni riguardano il centrocampo: Alessandro Deiola e Marko Rog stanno lavorando a parte e la loro eventuale assenza priverebbe la squadra di due pedine fondamentali sia in fase di interdizione che di costruzione.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono i dubbi legati a Boris Radunovic e Nicola Pintus. Sebbene il club non abbia fornito dettagli sui rispettivi problemi fisici, il fatto che entrambi si allenino separatamente lascia intendere che la loro presenza contro i biancocelesti sia tutt’altro che scontata. In caso di forfait, la panchina si ridurrebbe sensibilmente, soprattutto in ruoli nevralgici.

Lazio nel mirino: piani da rivedere

Il rischio di perdere quattro giocatori obbliga Pisacane a rivedere le strategie tattiche. Contro una Lazio che punta con decisione all’Europa serviranno compattezza, organizzazione e grande determinazione. La difesa dovrà reggere l’urto e il centrocampo dovrà mantenere lucidità per non farsi travolgere dal ritmo dei capitolini.

I tifosi attendono con trepidazione gli aggiornamenti dall’infermeria, sperando in recuperi dell’ultima ora che possano restituire fiducia e alternative a una squadra chiamata a stringere i denti in un momento cruciale della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

