Cagliari, quattro rossoblù lavorano a parte: il report

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello per preparare la sfida di dopodomani contro il Verona: il report

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Assemini per preparare la sfida di dopodomani alla Sardegna Arena contro l’Hellas Verona. Cragno e Marin – reduci dagli impegni con le Nazionali – non si sono allenati mentre Walukiewicz e Zappa sono stati aggregati regolarmente in gruppo. Ancora a parte quattro giocatori rossoblù.

«L’allenamento di oggi è cominciato con delle esercitazioni dedicate a tecnica e tattica. Ancora spazio alla tattica, con una serie di partite a tema. A chiudere la sessione una partita a ranghi misti giocata su campo ridotto. In attesa di ritrovare Alessio Cragno e Razvan Marin, reduci dagli impegni con le Nazionali, si sono allenati regolarmente con la squadra Sebastian Walukiewicz e Gabriele Zappa.

Dall’infermeria: hanno continuato a lavorare a parte Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil, Matteo Tramoni e Alessandro Tripaldelli.

Domani, venerdì 2 aprile, è stata fissata una nuova seduta al mattino: al termine mister Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza».