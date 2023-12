Cagliari, Ranieri: «Lapadula da valutare, il Napoli va fortissimo»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della partita contro il Napoli. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Cagliari, in programma sabato alle 18.

NAPOLI – «Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all’ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto».

LAPADULA – «Oggi si è allenato a parte. Domani valuterò con il dottore. Lui dice di stare sempre bene, ma non glielo chiedo neanche più».

