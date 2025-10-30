 Cagliari Sassuolo: segui tabellino e cronaca live del match
Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: fine primo tempo

1 minuto ago

Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A all’Unipol Domus che avrà inizio alle 18.30

Cagliari Sassuolo in campo alle 18.30 all’Unipol Domus valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026.

Scontro diretto per la zona salvezza quello tra Cagliari e Sassuolo con i sardi che inseguono sotto di un solo punto rispetto ai neroverdi, entrambe nella parte medio bassa della classifica di Serie A, ma già con un importante margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Segui la live del match:

SEGUI LA LIVE DI CAGLIARI SASSUOLO SU CAGLIARINEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Obert, Folorunsho, Adopo, Prati, Palestra; Se.Esposito, Borrelli. Allenatore Davide Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candè, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore Fabio Grosso

