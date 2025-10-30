Cagliari News
Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: fine primo tempo
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A all’Unipol Domus che avrà inizio alle 18.30
Cagliari Sassuolo in campo alle 18.30 all’Unipol Domus valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026.
Scontro diretto per la zona salvezza quello tra Cagliari e Sassuolo con i sardi che inseguono sotto di un solo punto rispetto ai neroverdi, entrambe nella parte medio bassa della classifica di Serie A, ma già con un importante margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Segui la live del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Obert, Folorunsho, Adopo, Prati, Palestra; Se.Esposito, Borrelli. Allenatore Davide Nicola
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candè, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore Fabio Grosso
