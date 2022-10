Cagliari, si è svolta l’assemblea dei soci

Nella giornata odierna si è svolta l’assemblea dei soci della società guidata da Tommaso Giulini in cui hanno approvato il bilancio

In data odierna si è svolta l’assemblea dei soci del Cagliari, la quale ha proceduto nell’approvazione del bilancio per la stagione sportiva 2021-2022 oltre che in una serie di nomine tra le quali la presidenza onoraria di Luigi “Gigi” Riva. Questo il comunicato della società:

L’assemblea dei soci del Cagliari Calcio ha approvato in data odierna il bilancio d’esercizio della stagione sportiva 2021-22. Contestualmente è stato rinominato il Consiglio d’Amministrazione che ha visto le conferme della Presidenza onoraria a Luigi Riva e della Presidenza a Tommaso Giulini. Il Vicepresidente resta Fedele Usai. A Carlo Catte è stato conferito l’incarico di Amministratore Delegato Corporate, con responsabilità specifica sulle aree amministrazione e contabilità, segreteria sportiva ed infrastrutture esistenti, mentre a Stefano Melis quelle sul progetto nuovo stadio, sulle aree marketing, comunicazione e delle linee di ricavo del Club, in qualità di Direttore Business & Media. Nella stessa occasione è stato rinnovato il mandato del Collegio Sindacale per il prossimo triennio con la conferma dei componenti Luigi Zucca (Presidente), Giovanni Pinna Parpaglia e Piero Sanna Randaccio (componenti effettivi). L’incarico per la revisione legale dei conti è stato affidato alla società Crowe Bompani Spa.

