Cagliari, testa al Bologna: Sottil ancora a parte

Il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro il Bologna: lavoro personalizzato per Sottil. Il report

«È già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato: archiviati i tre punti conquistati allo “Scida”, i ragazzi di mister Leonardo Semplici si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello in vista del Bologna, match in programma mercoledì 3 marzo alla Sardegna Arena (Sky Sport, ore 20.45).

Due i gruppi di lavoro nella seduta odierna: sessione defaticante in palestra per i rossoblù maggiormente impiegati ieri. Per gli altri l’allenamento è cominciato con un’attivazione a secco, a seguire esercitazioni specifiche sul possesso palla e una partita a tutto campo giocata con la Primavera. Lavori personalizzati per Riccardo Sottil.Domani, martedì 2 marzo, il Cagliari scenderà nuovamente in campo al Centro sportivo di Assemini. Al termine dell’allenamento, in programma al mattino, mister Semplici presenterà la gara ai media».