Cagliari, Vicario: «Onorato di aver debuttato in Serie A con questa gloriosa maglia»

Intervenuto sul proprio account Instagram, Guglielmo Vicario, portiere del Cagliari all’esordio ieri contro l’Inter, ha parlato dell’emozione provata:

«Una grande emozione personale, una giornata che mi rimarrà sempre impressa dentro. Sono orgoglioso di aver debuttato in massima serie con questa gloriosa maglia. Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia e gli amici veri per avermi sempre supportato. Peccato per il risultato ma lo spirito è quello giusto per affrontare alla morte le prossime 8 partite».