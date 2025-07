Cagliari, prima uscita vincente per Pisacane: battuto l’Ospitaletto

Cagliari, esordio vincente per i rossoblù alla prima con Pisacane in panchina: battuti i dilettanti dell’Ospitaletto

Il Cagliari di Fabio Pisacane inaugura la nuova stagione con una convincente vittoria in amichevole. Al termine della prima settimana di preparazione tra le montagne del comprensorio Pontedilegno-Tonale, i rossoblù hanno superato per 3-1 l’Ospitaletto Franciacorta, formazione militante in Eccellenza. Nonostante la pioggia battente e un campo reso pesante dal maltempo, la squadra ha mostrato buona gamba e trame interessanti, facendo esultare i numerosi tifosi presenti al campo comunale di Temù, tra cui anche il vicepresidente Fedele Usai e il consigliere Nicola Riva.

Partenza sprint per il Cagliari, che sblocca il risultato già al 9’: Liteta verticalizza per Zortea, il quale smarca con un tacco Luvumbo. L’angolano si fa trovare pronto e batte il portiere avversario con un destro secco. Ma la risposta dell’Ospitaletto è immediata: Gobbi riceve centralmente e fredda Caprile per il momentaneo 1-1. I rossoblù però non si scompongono e continuano a spingere. Dopo alcune occasioni sfumate, al 33’ Idrissi pennella un cross da sinistra che Deiola trasforma di testa nel gol del nuovo vantaggio. Due minuti più tardi arriva anche il tris: Zappa affonda sulla destra e serve Piccoli, che firma il 3-1 con una precisa incornata.

Nella ripresa, Pisacane rivoluziona l’undici in campo, ma il Cagliari continua a gestire il gioco, seppur con ritmi meno elevati. Si registrano buone occasioni per Rog, Borrelli e Felici, ma il punteggio non cambia. Da segnalare anche l’ingresso nel finale di Sulev e Trepy, due giovani del vivaio. Una prova incoraggiante per la prima uscita stagionale, che lascia segnali positivi a staff tecnico e tifosi.

MARCATORI: 9′ Luvumbo (C), 10′ Gobbi (O), 33′ Deiola (C), 35′ Piccoli (C)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile (46′ Radunovic); Zappa (46′ Di Pardo), Wieteska, Obert (46′ Veroli); Zortea (46′ Felici), Adopo (46′ Rog), Liteta (46′ Marin), Deiola (46′ Cavuoti [83′ Sulev]), Idrissi; Piccoli (46′ Borrelli), Luvumbo (46′ Vinciguerra [83′ Trepy]). All. Pisacane

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni (46′ Raffaelli); Regazzetti, Nessi, Possenti (46′ Casali), Pollio (75′ Rubagotti); Gualandris, Mondini, Guarneri, Messaggi (75′ Girelli); Gobbi (46′ Torri), Bertoli (67′ Orlandi). All. Quaresmini.