Cagliari, Zenga: «Nainggolan? Speriamo di recuperarlo il prima possibile»

Walter Zenga ha fatto il punto della situazione in casa Cagliari: le dichiarazioni del tecnico rossoblù in vista della Serie A

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina per fare il punto della situazione in casa rossoblù. Ecco le dichiarazioni raccolte da cagliarinews24.com.

NAINGGOLAN – «La mia fortuna è che riesco sempre a gestire anche le situazioni più banali. Spesso negli allenamenti faccio giocare i giocatori fuori ruolo per vedere come si adattano in certe situazioni. Speriamo di recuperare Radja il prima possibile, ma sono sereno perché abbiamo alternative valide. Non dimentichiamoci che avremo 5 cambi: sarà difficile parlare di titolari e riserve. I giocatori devono mettersi in testa che un cambio a fine primo tempo non è una bocciatura. Ci dev’essere un’apertura differente da parte di tutti».