Cagliari, sirene di mercato per Zortea? Ecco le ultimissime sull’esterno rossoblù! I dettagli

Cagliari, risuonano le sirene di mercato per Zortea? Qui di seguiti le ultimissime sull’esterno rossoblù! Tutti i dettagli

Il nome di Nadir Zortea, esterno classe 1999 di proprietà del Cagliari, è diventato uno dei più caldi del mercato estivo. Dopo una stagione brillante con la maglia rossoblù, impreziosita da sei reti in campionato, il giocatore ha attirato l’attenzione di diversi club, sia italiani che stranieri. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, anche il Valencia si è aggiunto alla lista delle pretendenti, segno che le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno oltre i confini nazionali.

Zortea, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e noto per la sua velocità e capacità di incidere in fase offensiva, ha dimostrato grande maturità tattica e continuità durante l’ultima stagione. Il suo impatto in zona gol lo rende un profilo appetibile per squadre alla ricerca di un esterno moderno, capace di coprire tutta la fascia e contribuire alla manovra offensiva.

Situazione di mercato: Bologna in pole, ma attenzione al Valencia

Oltre al club spagnolo, anche Bologna e Fiorentina hanno manifestato interesse per il giocatore. In particolare, la società emiliana sembra essere in vantaggio, offrendo a Zortea la possibilità di restare in Serie A e di ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore dei felsinei. La continuità e la prospettiva di crescita potrebbero rappresentare fattori decisivi nella scelta del calciatore.

Le strategie del Cagliari: cessione necessaria per motivi di bilancio

Nel frattempo, Zortea è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato il Trofeo Gigi Riva per un risentimento muscolare. Il suo recupero è una buona notizia per il Cagliari, che deve affrontare precise esigenze di bilancio. La cessione di almeno un elemento della rosa è necessaria per sbloccare nuove operazioni in entrata, e Zortea, grazie alla sua valutazione e al forte interesse ricevuto, rappresenta il candidato ideale per garantire una plusvalenza significativa.

Ore decisive per il futuro di Zortea

Con il mercato in piena attività e nuovi scenari che si aprono, il futuro di Nadir Zortea potrebbe decidersi a breve. Il pressing del Bologna resta forte, ma l’inserimento del Valencia aggiunge una variabile internazionale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Gli sviluppi delle prossime ore saranno decisivi per capire dove proseguirà la carriera di uno degli esterni più promettenti del panorama italiano.