Calciatori italiani all’estero: bomber a secco, ancora panchina per Donnarumma

Calciatori italiani all’estero: fine settimana negativo per gli attaccanti. Ennesima panchina con il Psg per il portiere

Un weekend poco fortunato quello dei calciatori italiani all’estero. Jorginho in campo nella sconfitta del suo Chelsea nel derby con il West Ham. Prestazione sottotono del regista, punito anche con un cartellino giallo. Panchina per Pierluigi Gollini con il Tottenham, mentre Emerson Palmieri non ha brillato particolarmente nel 2-2 del Lione con il Bordeaux.

Rimanendo in Francia, altra panchina per Gianluigi Donnarumma nel big match tra Psg e Lens. Partita alla quale ha preso parte invece Marco Verratti, anche lui ammonito.

A segno il solo Okaka, Grifo versione assistman

Spostandoci in Turchia, ancora una volta Mario Balotelli non è riuscito a dimostrarsi decisivo per il suo Adana Demirspor, sconfitto senza possibilità di repliche dal Trabzonspor capolista. Male anche Bertolacci e Viviano, che incassa tre reti con il Fatih Karagumruk. A segno il solo Okaka, su rigore, nel successo dell’Istanbul Basaksehir. Male anche in Grecia, dove il Panathinaikos di Brignoli e Macheda soccombe per 1-0 con l’AEK. Ottima invece la prestazione di Vincenzo Grifo, che con due assist contribuisca al netto 6-0 del suo Friburgo sul Borussia Monchengladbach.