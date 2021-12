Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra sabato 4 e lunedì 6 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La fitta settimana made in England si conclude con un weekend senza scontri diretti, ma denso di trappole. A inaugurare il sabato la capolista Chelsea sul terreno della rivelazione West Ham, mentre a seguire trasferte delicate anche per Liverpool e City. Domenica contraddistinta dalle occasioni casalinghe per Manchester United e Tottenham, giornata che si chiuderà con il classico Monday Night nel quale Benitez non potrà fallire contro l’Arsenal se vorrà mantenere salda la propria panchina.

Sabato 4 dicembre

West Ham-Chelsea 3-2 (29′ Thiago Silva, 40′ rig. Lanzini, 45′ Mount, 56′ Bowen, 87′ Masuaku)

Newcastle-Burnley 0-0 LIVE

Wolverhampton-Liverpool 0-0 LIVE

Southampton-Brighton 0-0 LIVE

Watford-Manchester City ore 18.30

Domenica 5 dicembre

Leeds-Brentford ore 15.00

Manchester United-Crystal Palace ore 15.00

Tottenham-Norwich ore 15.00

Aston Villa-Leicester ore 17.30

Lunedì 6 dicembre

Everton-Arsenal ore 21.00

CLASSIFICA

Chelsea 33

Manchester City 32

Liverpool 31

West Ham 27

Arsenal 23

Tottenham 22

Manchester United 21

Wolverhampton 21

Brighton 19

Leicester 19

Crystal Palace 16

Aston Villa 16

Brentford 16

Everton 15

Leeds 15

Southampton 15

Watford 13

Norwich 10

Burnley 10

Newcastle 7