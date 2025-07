Calciomercato Verona, si lavora al rinnovo di Montipò: offerta sul tavolo, cosa filtra

Le ultime sulle mosse di calcimercato del Verona, con il possibile rinnovo di contratto del portiere Lorenzo Montipò. I dettagli

Il Verona ha fatto la sua mossa per trattenere Lorenzo Montipò, offrendo un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027, un anno in più rispetto alla scadenza attuale. L’offerta è stata formalizzata dal direttore sportivo Sean Sogliano, che ora attende una risposta entro i prossimi dieci giorni, idealmente prima del raduno o della partenza per il ritiro estivo a Folgaria. L’intenzione del club è di chiudere la trattativa entro il 12 luglio, anche se molto dipenderà da un’eventuale controproposta da parte degli agenti del portiere. Sogliano dovrà però rispettare i parametri salariali fissati dalla società: attualmente Montipò percepisce circa 500mila euro lordi all’anno, una cifra che potrebbe complicare le trattative.

Montipò, classe 1996, ha già superato le 140 presenze con la maglia gialloblù, dimostrandosi spesso decisivo in momenti cruciali, come nello spareggio salvezza contro lo Spezia a Reggio Emilia. È una figura di grande solidità, sia nello spogliatoio che in campo, e per questo l’Hellas gli riconosce un ruolo fondamentale. Il portiere sta entrando nella fase più matura della sua carriera, e il club ha voluto mandare un chiaro segnale di fiducia e continuità con questa proposta. Tuttavia, in assenza di un accordo per il rinnovo, la separazione appare sempre più probabile. Già un anno fa si era parlato di un possibile addio, poi rientrato, ma ora la decisione finale sembra avvicinarsi sempre di più. La trattativa sarà quindi uno dei temi caldi delle prossime settimane in casa Verona, con la società che punta a non perdere un elemento così importante per il futuro e la crescita del progetto sportivo. Montipò, dal canto suo, valuterà con attenzione, consapevole che il prossimo passo potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua carriera.