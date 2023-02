Calcio e Finanza: «Zhang rischia fino a tre mesi di carcere». Ecco perché

Calcio e Finanza ha visionato alcuni documenti che riguardano il processo intentato nei confronti del presidente dell’Inter, Zhang

Calcio e Finanza ha visionato alcuni documenti che riguardano il processo intentato nei confronti del presidente dell’Inter, Zhang.

Secondo il portale, il presidente dell’Inter rischia fino a tre mesi di carcere a Hong Kong. Nello specifico «i creditori di Zhang hanno fatto causa non solo negli USA, ma sono partite anche altre azioni legali: una a Milano e ben due proprio a Hong Kong, dove il tribunale inizialmente ha dato ragione ai creditori. In particolare, in base alla prima richiesta di giudizio, Steven Zhang dovrà comparire il prossimo 13 marzo davanti a un giudice per quello che viene chiamato “debtor examination”, “esame del debitore”.

In particolare, si legge nei documenti depositati negli USA dai creditori, Zhang sarà “interrogato oralmente per chiedergli se Zhang ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Inoltre, Zhang dovrà anche “produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere” relativo ai suoi beni e alle sue passività».