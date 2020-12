Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 1 dicembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Borussia Mönchengladbach, le parole di Thuram Jr. – L’attaccante spegne le voci intorno al suo futuro. Clicca qui per leggerle.

Uefa team of the year – Ecco i 50 candidati per la squadra dell’anno. I dettagli.

Barcellona, l’ira di Setien – Il tecnico del Barcellona furioso per il modo in cui l’hanno trattato. Le sue parole.

Nizza, Vieira a rischio esonero – Quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Non è un momento facile per il Nizza: nonostante una rosa di tutto rispetto, la squadra allenata da Patrick Vieira non sta rendendo secondo le attese e occupa l’undicesima piazza in Ligue 1. Un andamento che starebbe preoccupando la dirigenza, tanto che, secondo Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère avrebbe fatto una bella sfuriata negli spogliatoi dopo la sconfitta contro il Dijon (1-3). A pagare, come spesso accade, potrebbe essere l’allenatore: il contratto dell’ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus scadrà a giugno, ma a questo punto non è escluso un clamoroso esonero.

Psg, gelo tra Di Maria e Tuchel – In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso Angel Di Maria. L’argentino ha avuto una reazione molto infastidita dopo la sostituzione nella sfida di Champions contro il Lipsia. Nell’ultimo turno di campionato è rimasto in panchina e in Francia si interrogano se Tuchel abbia voluto risparmiarlo o punirlo. Secondo Le Parisien, il fantasista di Rosario si è spiegato con l’allenatore, anche se non è stato convinto dalle motivazioni del tedesco. La frattura preoccupa il club parigino, perché il d.s. Leonardo ha avviato i primi colloqui per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2021.